A 2022 tavaszán megjelenő újdonságok egyéves fejlesztőmunka eredményei. Ezek tervezésekor figyelembe veszik a gyárthatóságot, az eladhatóságot, a gazdaságosságot és a művészi értékeket. Idén a virtuális túra keretében mintegy 150 új alkotást mutatnak be. Az újdonságok között ott találunk egy új arany-platina kollekciósorozatot, egy a jövőt idéző kollekciót, néhány megújult tradicionális herendi mintát, készültek új herendi ékszerek, és a korongos szakmunkát is kiemelve, rendkívül sok fehér fejlesztés is történt, kiemelve azokban az egyedi herendi áttöréses technikát, illetve kisplasztikákat is helyeztek el a porcelánokon, így az eddig síkbeli forma térbeli alakzattá vált.

A 2022-es újdonságokat ezekben a hetekben ismerheti meg a világ. A manufaktúrában jelenleg is folynak a kétoldalú kereskedelmi megbeszélések az ügyfelekkel, illetve tartottak egy multilaterális bemutatkozást is, ahol mintegy 30 ország képviselőivel találkoztak egyszerre az interneten keresztül, és mutatták be nekik az újdonságokat.

A nagyközönség a társaság honlapján, egy virtuális túra keretében ismerheti meg a Herendi Porcelánmanufaktúra egyébként elzárt területein kiállított újdonságait március 18-a óta. A főbejárattól a hatalmas bemutatóteremig járhatják körbe a kiállított porcelánokat az érdeklődők. Az újdonságpontokra kattintva pedig egyéb érdekességeket is megtudhatnak, vagy videofilmeket is láthatnak a legújabb darabokról.

– A termékfejlesztési koncepciónk, amit az újdonságokkal szeretnénk bemutatni, az „Erős gyökerek, innovatív hajtások” gondolatiságot hordozzák. 200 éves tradíciónkból merítünk, de folyamatos megújulással keressük az újat, keressük a jövőt, és ezzel az élen járunk – fogalmazott Simon Attila vezérigazgató.

A „Szépség vagy szörnyeteg” című nagyméretű porcelánújdonság akár a zászlóshajója is lehet az idei kollekciónak.

– Egy a mindennapi életünket fenyegető veszélyre hívja fel a figyelmet ez a műalkotás. Azt a kérdést tesszük fel általa, hogy jó-e az az irány, amely felé a világ halad? Az élet elgépiesedik, operációs rendszerek működtetik, elveszik az érzelem, a szépség, a művészet, az emberi alapértékek. Az automatizált világ szörnyetegként gyűri maga alá az egyént. Elveszik az ember, minden egyformává válik. A herendi manufaktúra közössége azt vallja, hogy a 21. században is helye van az ember alkotta értékeknek és az emberi gondolkodás porcelánanyagban való kifejezésének. Mi azt valljuk, hogy minden ember értékes és helyettesíthetetlen, mindenki egyedi, egyszeri és megismételhetetlen. Válaszút előtt állunk, és mi a szépséget választjuk – hangsúlyozta a vezérigazgató.