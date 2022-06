Márkus László, a lenyűgöző természeti környezetben található veszprémi Betekints Wellness és Konferencia Hotel tulajdonosa arról beszélt, hogy egymás után érkeznek a foglalások a hosszú hétvégére, de tapasztalatuk szerint ezúttal is kivárnak a vendégek, és többen az utolsó pillanatban döntik el, hova mennek. Az emberek ugyanis széles kínálatból válogathatnak a hazai piacon a különböző kategóriájú szállodák között. Náluk a törzsvendégek már jó előre foglaltak szállást, jellemzően hazai vendégek és családosok érkeznek.

Az emberek a helybeli szolgáltatások mellett számtalan kitűnő lehetőséget találhatnak a megyeszékhelyen, illetve a környéken is, így például a Séd patak partjánál. Jó idő ígérkezik, így lehet sétálni, kirándulni, kerékpározni, a gyerekeknek pedig kitűnő időtöltést kínál az állatkert, a játszótér. Nagyon közel van a Balaton, mely szintén vonzó programot jelenthet a vendégek számára. A szállodában nemsokára még több férőhely áll a vendégek rendelkezésére, a meglévő 37 szoba mellé ugyanis újabb 15-öt építenek év végéig.

- Nagyon élénk hosszú hétvégi forgalomra számítunk az előfoglalások alapján - ezt Böjte Éva mondta. A sümegi Hotel Kapitány Wellness igazgatója hozzátette, így várhatóan telt ház lesz a 160 szobás hotelben, ahová elsősorban családos és magyar vendégek érkeznek, köztük több törzsvendég is bejelentkezett. Csaknem mindenki megérkezik már pénteken, a vendégeket sok családi programmal, megújult és még több lovagi tornával lepik meg. Aki gyógyulni kíván, az is megtalálja a neki valót, mert a medencéket saját kútból nyert termálvízzel töltötték meg. A magas metakovasav-tartalmú víz a kellemes fürdőzés, úszás mellett rendkívül kedvező az egészségnek, mert gyulladáscsökkentő, ízületvédő hatása van. Többen jelezték, Szép-kártyával fizetnek, és az is külön örvendetes, hogy a kártya egyes zsebeit, illetve alszámláit össze lehet vonni, így lehet fizetni szállásért, vendéglátásért, de akár masszázsért is.

Kirándulás, séta, úszás és történelmi időutazás is várja az embereket Sümegen, ahol telt házra számítanak a szállodában Fotó: Szijártó János/Napló



Az igazgató kiemelte, hab a tortán, hogy körülöttük páratlanul szép természeti környezet található, sok kirándulási lehetőséggel, nem beszélve a középkori várról, mely különleges időutazást ígér mindenkinek.

Folyamatosak a foglalások a hosszú hétvégére Alsóörsön is, erről Antal Bernadett, a tóhoz közeli Laroba Hotel menedzsere beszélt. Hozzájuk is főként családdal érkezek a vendégek, és lesz olyan is, aki nem csak a gyerekeket, hanem a nagyszülőket is hozza magával. Hétfőn, a pünkösdi ünnep alkalmából külön meglepetéssel is kedveskednek a vendégeknek. A helyi szolgáltatások mellett örvendetesnek tartják azt is, hogy a Balaton, Alsóörs és a környék számtalan élményt, látnivalót kínál, így egyebek mellett lehet kirándulni, túrázni, kerékpározni, vagy éppen kilátókból megcsodálni a panorámát. Aki kedveli a friss nyár eleji fürdőzést, kedvére úszhat a Balatonban, nem beszélve a kellemes napozásról az igényes, korszerű strand üdezöld pázsitján.