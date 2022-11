Az olajvállalat indoklása szerint a döntésre azért volt szükség, mert megnövekedett a kereslet, és az ország minden pontján biztosítani szeretné az ellátást, miközben vissza kell pótolni a stratégiai készleteket, ráadásul alacsonyabb nyomáson érkezik a kőolaj a Barátság vezetéken, és karbantartási munkát kell végezni a Dunai Finomítóban. Autós olvasóinkat a viszonteladók ellátásának korlátozása több szempontból érintheti. Rögtön eszükbe juthat, hogy nem számíthatnak automatikusan arra, hogy épp annál a kútnál kapnak elegendő benzint, amelynél leggyakrabban tankolni szoktak, s az is, hogy azoknál, amelyeket nem érinti a változás, megnőhet a várakozási idő.

A Független Benzinkutak Szövetsége szerkesztőségünknek eljuttatta aktuális listáját azokról a településekről, amelyeken tájékoztatásuk szerint korlátozást bevezető kutat találhatók, s az egyébként folyamatosan frissül. Veszprém megyeiek is szerepelnek rajta: Szentgál, Szentantalfa, Nemesvámos, Berhida, Dudar.

A bakonyi községben, Dudaron tavasszal nyílt benzinkút a Zircet Mórra összekötő út mellett, szép épülettel, belső berendezéssel, az utazókat hívogató kínálattal. Szerdán nem volt kiírva a kútoszlopokra, hogy készlethiány van, de a hatósági áras benzinre húszliteres korlátozás van bevezetve. Aki ezt nem tartja be, az annak ellenére, hogy jogosult lenne az olcsóbb üzemanyagra, a piaci árat kell fizetnie. Az épp itt tankoló idős férfi erre csak annyit mondott: sajnos. Azt pedig, hogy egy-egy autóval nem mennek-e oda többször ehhez a kúthoz húsz-húsz litert tankolni, úgy lehet ellenőrizni, hogy fizetéskor kérik a forgalmi bemutatását. Talán kevesebben tudják, de van egy másik üzemanyagtöltő állomás is a településen, a Bakonynána felé vezető szakaszon, a bezárt bánya közelében. Ez a Volán-telephez tartozik, de személyautósok, magánszemélyek is használhatják. Itt egy ideje ötvenliteres a hatósági ársapkás benzinre vonatkozó korlátozás. S a dudariak, a közelben lakók vehetnek benzint például Zircen. Itt a Mol-kúton kedden kora reggel hosszabb volt a sor a szokásosnál, csaknem kilógott a 82-es főútra, ám ez véletlen is lehet, vagy az lehet az oka, hogy a bejelentett döntés hatására többen gyorsan igyekeztek teletankolni autóikat. Szerdán reggel nem tapasztatuk már ezt.

– Igaz a hír, városunkban a benzinkúton két litert lehet csak tankolni hatósági áron – mondta a Napló érdeklődésére Berhida polgármestere, Pergő Margit. Mint hozzátette, legközelebb a több mint tíz kilométerre található Várpalotán lehet nagyobb mennyiségű benzint vételezni 480 forintos áron. A településvezető hangsúlyozta, a szóban forgó berhidai benzinkút egy ipari parkot szolgál ki. Az ott lévő gépek, berendezések, gépkocsik, adott esetben az oda érkező kamionok is tankolnak ott. Nem is csoda, hiszen a hely egy nagy kamionparkolótól néhány száz méterre található. Arról nem is beszélve, hogy erre a magánkútra sokan járnak kávézni, újságot venni, sőt, akár virágföldet is vásárolni – tette hozzá Pergő Margit, aki tehetetlen ebben a helyzetben.