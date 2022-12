Mint elmondta, ma három nagy változásra kell figyelniük a termelőknek. A klímaváltozás mellett a fogyasztói szokások és az értékesítési csatornák változására. Ha ezt a hármat nem jól követi le egy borvidék, könnyen a pozícióvesztésben találja magát, kevésbé tud megkapaszkodni a versenyben.

– Fontos, hogy a magyar borászat megtalálja magát a mostani, folyamatosan változó közegben. Mi ehhez olyan hátteret tudunk adni, amely, ha adott a közösség célja és hozzáértése, segíti annak megvalósulását. Az elmúlt időszakban az ültetvények és a borászatok megújítása terén is igyekeztünk a lehető legtöbb segítséget nyújtani. 2021-ben a magyar szőlőterületek több mint fele, 37 ezer hektár vett részt az agrár-környezetgazdálkodási támogatási programban, ezer hektár az ökológiai támogatási programban. 2018-ban, amikor a borászok számára a különféle feldolgozási technológiák, kapacitások bővítéséhez segítséget tudtunk nyújtani, az 22 milliárd forint támogatást és több mint 50 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását jelentette. 2021-ben a borászat technológiai megújításához nyitottunk pályázati lehetőségeket, és most is 26 milliárd forint értékű támogatói okiratot adtunk ki, hogy minél nagyobb mértékben megvalósuljanak a terveik a mai körülmények között. De természetes, hogy a jelen nehézségeit is kezelni kell. A szőlész-borász társadalom is részese annak a finanszírozási környezetet segítő sorozatnak, ahol hitelmoratóriumot tudunk biztosítani jövő év végéig az agrárvállalkozásoknak, és ahol valamennyi kis- és középvállalkozás változó kamatú hitelei mögé kamatstopot tudtunk tenni. Olyan, nem megszokott eszközökkel dolgozunk, amelyek a mostani energia- és kamatfinanszírozási környezetben is esélyt adnak a termelés finanszírozása és a bővítés megtartásához. Ezek kulcsfontosságúak ma – mondta Feldman Zsolt. Hozzátette, hogy az Európai Parlament által elfogadott agrárstratégiai terv a következő, 2027-ig tartó időszakban egyfajta alapot, biztos támogatást nyújt a hazai mezőgazdaságnak, azon belül a szőlészet-borászatnak.

– A támogatások terén az elmúlt időszakhoz képest több változásra érdemes odafigyelni a szőlészeknek, borászoknak. 2032-ban minden támogatás beolvad egy nagy rendszerbe, egyben kezeljük a forrásokat. A következő időszakban megnyíló támogatások sora – a szőlőültetvények műveléséhez szükséges gépek beszerzése kivételével – kiterjed a promóciós programok finanszírozásra. A források folyamatosan elérhetők lesznek, ez fontos a tervezhetőség szempontjából. De talán a legfontosabb, hogy miként lehet a bor értékét növelni, megmaradni a jó piacokon. Ezt segítendő érkezik most hárommilliárd forintos közösségi agrármarketing-forrás, amely bázisa, háttere lehet a magyar bor külföldi piacokon történő értékesítésének. Hiszen mindez arról szól, hogy miként tudunk megfelelő, stabil jövedelmet szerezni vállalkozásaink számára a borászat és szőlő esetében is. Minél magasabb értéken tudunk magyar bort értékesíteni a piacon, annál magasabb lehet a szőlő ára. A magyar borok átlagos értékesítési árának növelése kell ahhoz, hogy stabilan fenn tudjuk tartani a szőlőterületeket és meg tudjuk tartani az ágazatban a szőlőtermelőket, borászokat. 2027-ig a beruházási forrásokat úgy rakjuk össze, hogy a nagy feladatokra koncentráljunk. A szőlészetben ilyen a munkaerőhiány, amit gépesítéssel lehet megoldani. Ugyanakkor az energiahatékonyságra és a klímaváltozásra szintén fókuszálni kell. Adott kell hogy legyen valamennyi olyan eszköz, amely a segítséget kérőknek szükséges, hogy tudjanak mibe kapaszkodni, és felelősen mondhassuk, hogy minden olyan eszközt rendelkezésre bocsátottunk a mezőgazdasági termelőknek, borászoknak, ami ahhoz kell, hogy eredményesek legyenek a következő években – szögezte le az államtitkár. Vallotta, hogy bízik a hazai borászokban, szőlőtermelőkben, hogy a lehetőséget együtt megragadhassák és a magyar bor tekintetében elérjék a közös célokat.