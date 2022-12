Az ünnepi eseményen Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője először a NIF Zrt. és a Strabag Kft. munkáját méltatta, hiszen zökkenőmentesen végezte feladatait a beruházó és a kivitelező is. Utalt arra is, hogy hat éve még csak tervek és álmok voltak, melyek mára a Modern városok programban megvalósultak. Köszönetet mondott a kormánynak, és kijelentette; felkészülten várja a város 2023-at.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő ünnepnek nevezte a napot, azt, hogy eddig eljutott a város, a régió. Kiemelte, a beruházásnak hála javul a közlekedők biztonsága és az itt élők életminősége is. Arra törekednek, hogy a csatári elágazásig folytatódjanak a körgyűrű fejlesztései.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere elmondta, amikor elindult 2020 nyarán a beruházás, mindenki tisztában volt azzal, hogy 2022 december vége a projekt zárása. Az is köztudott volt, hogy Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa jövőre, ezért a beruházás Veszprém mellett a Balaton- és a Bakony-régió érdekeit is szolgálja. Hangsúlyozta, a most átadott új utak némileg csökkentik a város forgalmának terheit is, mint ahogyan a Bedevölgy közlekedési feltételei is javulnak. Megjegyezte, szeretnék, ha az útgyűrű fejlesztései folytatódnának.