Jó évjáratokban a minősége is kiemelkedő, ezért prémium termékként keresett az Európai Unió piacain. Hazánkból egyébként Romániába, Szlovákiába és Németországba szállítanak jelentős mennyiségben. A magyar diófajták rendelkeznek a legkorábbi érési idővel az északi féltekén termesztett fajták közül, továbbá nagy a termésméretük, amivel extra áruértéket képviselnek.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint Magyarországon 9721 hektáron termesztenek diót, a legnagyobb területen Szabolcs-Szatmár-Bereg (4348 hektár), Borsod-Abaúj-Zemplén (922 hektár) és Somogy megyében (601 hektár). A 2022-es termésmennyiség 15 ezer 400 tonna fölött volt, ami 141 százalékos növekedés az elmúlt öt év átlagához képest. Az idei jó diótermés köszönhető annak, hogy nem volt számottevő a nyugati dióburok-fúrólény kártétele, valamint úgy tűnik, megoldódik az ellene való védekezés.

A dió, azon kívül, hogy finom, rendkívül egészséges, A, B1, B2, B3, B6, C- és E-vitaminban gazdag. Magjában (a dióbélben) sok a magnézium, de cink, kálium, kalcium, folsav fluor, réz, vas, valamint a mangán is található benne. A szelén a szívizomgyengeség ellen kiváló, nem beszélve immunerősítő szerepéről. Rostforrásként is célszerű gondolni a dióra, így az egészséges emésztés érdekében is sokat tehetünk fogyasztásával. A benne lévő többszörösen telítetlen zsírok kedvező hatásúak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, hozzájárulnak az erek állapotának javulásához. Támogatja továbbá az agyműködést, növeli a koncentrációképességet.

Egy kutatásra hivatkozva írja a NAK, hogy a heti kétszeri diófogyasztás 24 százalékkal csökkenti a 2-es típusú diabétesz kialakulásának veszélyét. Napi 3-5 diónak a bele ajánlott, ez a mennyiség már hozzájárul egészségünk megőrzéséhez. Gyermekek számára gyakran javasolják a vérszegénység ellenszereként, valamint a csontnövekedés is elősegíthető alkalmazásával. Mindezt figyelembe véve nem lehet azon csodálkozni, hogy magas ára ellenére is sokan keresik boltban, piacon, hiszen kevés ilyen sokrétű gyümölcsöt ismerünk, mint dió.