- A 30-40 éves korosztály igen tudatosan választ tanfolyamot, és gyorsan szeretne gyakorlatorientált képzésben használható szakképesítést szerezni – hangsúlyozta Tornyi Lajos, a DEKRA Akademie értékesítési igazgatója. - A piacvezető felnőttképzési szolgáltató idei tapasztalatai alapján úgy látja, hogy különösen népszerűek a mezőgazdasági tanfolyamok és a különféle gépkezelői képzések. Az utóbbi képzési lehetőség többféle gépcsoportot ölel fel, melyek mindegyike jól hasznosítható, köszönhetően az új szabályozási környezetnek. Ennek értelmében ugyanis egyre több megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szakemberre van szükség a piacon. A mezőgazdasági képzések hasonlóan sokszínűek, ráadásul vannak köztük olyanok, amelyek egy önálló vállalkozás elindításában is segíthetnek. Sokan talán nem is tudják, de az aranykalászos gazda képzést akkor is el kell végezni, ha valaki földet vásárol vagy örököl - tette hozzá az értékesítési igazgató.

A tájékoztatóból az is kiderült, hogy az említetteken kívül népszerűek az energetikai és villamos képzések is (például a kazánkezelő és hűtéstechnikai vagy a feszültség alatti munkavégzéshez kapcsolódó elektromos tanfolyamok), amelyek ugyancsak stabil, használható tudást adnak a résztvevő kezébe. Attól függetlenül, hogy a jelentkező a meglévő tudását szeretné továbbfejleszteni, vagy új szakmát szeretne tanulni.

A felnőttképzés hatalmas előnye, hogy a szakképesítés viszonylag rövid idő alatt megszerezhető, a tanfolyamok egy évben többször is indulnak, ráadásul valóban a piaci igényekre reflektálnak. A befektetett energia és idő így sem csekély, azonban ennek köszönhetően belátható időn belül jövedelmező szakmához juthatunk, ami megoldást jelenthet a leépítések és a gazdasági nehézségek viharában. Tornyi Lajos kiemelte, hogy az önmagunk fejlesztésére fordított idő és pénz mindig megtérül. Ha azonban kényszerűségből munkahelyet váltunk, karrierváltást tervezünk, esetleg külföldön képzeljük el az életünket, sorsfordító lehet, ha egy olyan új szakmát tanulunk, amely valóban versenyképes.