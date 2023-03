A tavasz közeledtével sok kiskerttulajdonos ilyenkor már tervezi a vetemények helyét a növénytársítás, a vetésforgó és vetési naptár figyelembevételével. Ez nem egyszerű feladat, főleg azoknak nem, akik csak most kezdenek barátkozni a kertészkedés gondolatával. Miután a Lábdi Piac Hegymagasra költözött, az általuk szervezett programokkal is immár a befogadó település, Hegymagas gazdagodik. Így van ez a bejáratott magbörzével is.

Mint Pákay Zsoltné Andreától, a program szervezőjétől megtudtuk, az első magbörzét még 2013-ban szervezték a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ vezetője részvételével, majd a további években különböző szakemberek látogatták a rendezvényt. Többek között a mai modern kertművelési technológiák élharcosai, Ware Borbála, Antal Balázs, Bocsó Renáta és Juhász Attila. Az idei magbörzén Kóródy Gergely geográfus, világutazó és permakultúrás elveket követő kiskerttulajdonos mesélt a saját kertjéről, illetve tapasztalatairól. Az előadás lezárásaképpen kínai teaszertartást mutatott be, és megvendégelte az érdeklődőket egy pohár teára, teázás közben pedig izgalmas beszélgetések alakultak ki, barátságok szövődtek, értékes tapasztalatok cseréltek gazdát.

Forrás: a szervezők

Az előadás előtt és után lelkesen cseréltek gazdát a szabadfajtájú vetőmagok, de volt, aki eperfa- és szilvafacsemetét is hozott. A Szent György-hegy kertközösség alakor ősbúzafűmaggal érkezett, izgalmas volt megismerkedni a termesztésével. A szervezők a helyszínen külön köszönetet mondtak Gyurka Miklósné polgármester asszonynak, aki örömmel fogad minden civil kezdeményezést, és a magbörze szervezését is mindenben segítette.