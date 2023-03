Mint kiderült, a társaság több vállalkozástól fogadott be fuvarozást és targoncabérlést tartalmazó készpénzes számlákat. Ezeket azonban a kiállító partnerek egyike sem szerepeltette saját online adatszolgáltatásában. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy az érintett vállalkozások közül egyik sem állított ki ilyen számlákat a befogadó kft.-nek, nem ismerték, és nem is álltak kapcsolatban a társasággal. A targoncabérlésről befogadott számlákon cégnyilvántartásban nem szereplő társaságot is feltüntettek, valótlan adószámot megadva. Mivel ezek nem voltak hiteles bizonylatok, a NAV a számlák áfatartalmát sem fogadta el levonható adóként.

Az ellenőrök végül közel másfél millió forint adókülönbözetet állapítottak meg. A vállalkozás végül elfogadta a megállapítást, megfizette az adókülönbözetet, a kiszabott adóbírságot és késedelmi pótlékot is.