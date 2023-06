Gondosné Gál Anna szerint az epernek számtalan jótékony hatása van

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

– Hét hete árusítom az epret. Amikor elkezdtük, 2200 forint volt kilója, majd felment 2800-ra a nagyobb szemű - mutatta az árus, Gondosné Gál Anna, akinek mindenkihez van egy jó szava. - Az apróbbak viszont 1480 forintba is kerültek, az volt a legalacsonyabb ár. Jelen pillanatban az apró kilója 1580 forint, a nagy szemű pedig 1980. Úgy néz ki, hogy az idei szezonban ezek a végső áraink.

Mindent összevetve két hétig lesznek az eper kapcsán a vármegyeszékhely piacán. Mint az elhangzott, a kívánatos áru lajosmizsei.

- A minősége kiváló, mindennap megkapjuk az áru osztályba sorolását, és azt is, hogy mikor szedték le - árulta el Pannika néni. - Lekvárepret is kaptunk reggel, ám nagyon rövid idő alatt elfogyott. Nem is csoda, 1000 forint volt kilója. Sajnos nem ígértek többet.

Az elmúlt időszak nagyon esős időjárása nem tett jót Pannika néni szerint az epernek, mert az nem tudott fejlődni.

- Az epernek számtalan jótékony hatása van - mondta. - Sőt, cukorbetegek is fogyaszthatják. Rostforrás, ami elengedhetetlen az anyagcseréhez és a méreganyagok távozásához. Az egyik legegészségesebb gyümölcs. Nem tudom, hogy tudja-e, de kizárólag a magyar epernek van illata.

Gondosné Gál Annától búcsúzóul megtudtuk még: 1965 óta dolgozik a kereskedelemben, 21 évig éltek az Endrődi-lakótelepen. Négy felnőtt gyermeke és hat unokája van.