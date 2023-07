Körbejárva, jegyzetelve, néhány fotót készítve ezúttal úgy döntöttünk, hogy a legmagasabb ártól a legalacsonyabb felé osztjuk meg, mit is láttunk. Természetesen nem mindent, hiszen biztosan lehet drágább és olcsóbb áru is annál, mint amit alább olvashatnak, azonban egyfajta "mankóként" lehet útmutató piaci körképünk.

Vágjunk is bele: 2980 forintért egy kiló cseresznyét adtak. Áfonyát 2800 forintért, per doboz. Két árusnál is láttunk sárgabarackot: 1280-ért és 1480-ért. A fehér húsú őszibarack 1380 volt, míg a citrom 980 és 1380 forint. 1280 forintért mérték a fehér húsú nektarint, a sima őszibarack 980-at és másik egy ezrest kóstált. A dobozos málna 400 és 800 forint volt.

A szép ropogós magyar paradicsom, a kígyóuborka és kaliforniai paprika egyaránt 780 forintot ért. A szilva 480 és 680 volt. Húsz forint híján 600-ért láttunk magszegény dinnyét. Még dinnye: a sárgadinnye mellett 480, a görög alatt 400 forint állt. Tovább a sorban: kovászolni való uborka 280, akciós szilva 380, burgonya 398 forint. A végére a hét slágere, a kukorica, darabonként 250 forintért.