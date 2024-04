A rendezvénynek helyszínt biztosító területen Kovács Zoltán úgy fogalmazott, lényeges, hogy Pápán és környékén mezőgazdasági rendezvények legyenek, melyekkel a fiatalokat is meg tudják szólítani, ami azért fontos, mert az agráriumban generációváltás zajlik.

Győrffy Balázs, Áldozó Tamás és Kovács Zoltán a fiatalok szerepének fontosságára hívta fel a figyelmet Fotó: Haraszti Gábor

– A Kisalföld déli része és Pápa környéke kifejezetten mezőgazdasági terület, ahol az elmúlt időszakban rengeteg infrastrukturális fejlesztés zajlott, nem is beszélve a vidékfejlesztési pályázatokról, melynek köszönhetően több település is megújult. Az agrárium meghatározó eleme ennek a környéknek, ezért is fontosak az ilyen események, ahol az agráriumban dolgozók, a vadásztársadalom meg tud mutatkozni – emelte ki az országgyűlési képviselő.

Áldozó Tamás polgármester rámutatott, az expó és agrárpiknik Pápa egyik legnagyobb rendezvénye, a város egyfajta éves szabadtéri évnyitója. – Az önkormányzat több mint egy évtizede működik együtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, amelyben olyan partnerre talált a város, aminek a gyümölcseit minden pápai élvezheti. Örülünk annak, hogy jó koncertek, jó programok lesznek, és annak is, hogy ennek a szervezésében támogatóként részt vehetünk – fogalmazott a városvezető.

– A program elsődleges célja, hogy a fiatalokat, a családokat megszólítsuk – ezt már Győrffy Balázs mondta, aki szerint fontos, hogy az ágazat attraktivitását minden generáció számára meg tudják mutatni. – Szükségünk van azokra a fiatalokra, akik affinitást éreznek, hogy ebben a szakmában helyezkedjenek el, és nyilván azokat is szeretnénk megszólítani, akik agráriskolába járnak, hisz belőlük kerülnek ki a jövő gazdái. Természetesen a vadászokról sem fogunk megfeledkezni, május 11-én a nagyszínpadon vadászati és vadgazdálkodási előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket láthat a nagyérdemű, ezután kezdődik a már hagyományossá vált főzőverseny. A nap folyamán kutya- és sólyombemutatókat, valamint trófeákat és vadászfegyvereket is meg lehet csodálni.

A rendezvény nulladik napján – május 9-én, csütörtökön – Magyarország egyik legnépszerűbb rockzenekara, a Tankcsapda lép fel, a kétnapos rendezvény záróakkordjaként május 11-én, szombaton a ValMar foglalja majd el a színpadot.