A turizmust érintő konferenciákon is időről időre felvetődik, miként tehető a Balaton vonzó célponttá az év minden napján. Rengeteg ötlet, elképzelés látott napvilágot, azonban mostanra bebizonyosodott: nemcsak a nyár, de az év más szaka is vonzó lehet, ha ehhez megfelelő kínálat párosul. A tó körüli jégpályák és a Balatonhoz kapcsolt szolgáltatások tömegeket vonzanak, de ha a szigligeti újévi csobbanás több ezer látogatóját vagy a tihanyi Gardafesztivált, a szigligeti süllőfesztivált nézzük, komoly igény mutatkozik a nyáron kívüli programokra. Ez már kézzelfogható alap, amire lehet és kell is építeni.