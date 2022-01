Csütörtökön erősen felhős, nyugaton borult lesz az ég. A Dunántúlon többfelé lesz csapadék: északnyugaton, néhol havazás, máshol havas eső, eső. Eleinte a délkeleti, keleti, majd az északnyugati szél élénkül meg. 0 és 1 fok között alakul a hőmérséklet.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.- írja a koponyeg.hu.

Közlekedés



A Bakonyban, Lenti és Ajka közelében szállingózik a hó. Tapolca, Keszthely, Marcali és Tamási tájékán, illetve az M7-es autópálya balatonvilágosi és eszteregnyei szakaszán havas eső esik, de Veszprém és Szántód térségéből, illetve Fejér és Tolna megye déli területeiről ónos esőt, a Dél-Dunántúl nagy részéről pedig esőt jeleztek.

A gyorsforgalmi utak a preventív szórás nyomán vizesek, sónedvesek. - írja az utiform.hu.