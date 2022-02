Ráadásul a személyautót is mozgatta az erős szél, ami külön félelmet keltett az emberben.

Az előrejelzés szerint a szeles idő éjszaka is folytatódik, de pénteken napközben is több helyen lehetnek erős lökések, majd fokozatosan délire fordul az északnyugati légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet egy és hét fok között valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 10 és 16 fok között alakul.