Szombat

Hajnalban többfelé várható csapadék: nagyrészt eső, de a Dunántúl magasabban fekvő tájain havazás, havas eső is lehet. Reggel északnyugat felől csökken a felhőzet, de délen és keleten további eső várható. Napközben tovább szakadozik a felhőzet, de keleten egész estig lehet vegyes csapadék, az Északi-középhegységben hó. Többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Erős lehűlés várható: reggel és délután is 0-4 fok valószínű - írja a koponyeg.hu.

Vasárnap

Változóan felhős időre számíthatunk, némi rétegfelhőzettel. Nem lesz csapadék. Reggel -10 és -2, délután -4 és +3 fok között alakul a hőmérséklet.

Hétfő

Fátyol-és rétegfelhők zavarják a napsütést. Estefelé a Nyugat-Dunántúlon hószállingózás előfordulhat. Reggel kemény fagy valószínű, délután is csak +1, +2 fok lehet.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat.