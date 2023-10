Tűzi a nap, dehogy van 33 fok, 14 órakor 35 fokot mutatott, de köztudottan rosszul működik – írták olvasóink a zirci hőmérőről. Azt is megkérdeztük tőlük, normálisnak tartják-e az októberi nyarat.

Az, október nagyon sokszor volt már meleg, a mostanihoz hasonlóan – írta egy olvasónk. S van, aki szerint ez nem normális, de imádnivaló. Más már azt szeretné, ha igazi ősz lenne végre és úgy véli, két nap múlva lesz normális az időjárás. Az elfogadók szerint pedig teljesen rendben van most is minden és a hétfői 12 fok idején is az lesz. Ennyi.

Decemberben, januárban, februárban legyen igazi tél, hóval meg mindennel, aztán jöhet a tavasz, márciusban és ne júniusban. Ez is egy vélemény. Az is, hogy decemberig lehetne ilyen az idő, de utána azért javuljon egy kicsit. Sajnos ez az időjárás is lebetegedett, ennyi hosszú év után – sajnálkozik egy megértő olvasónk.