− A sarki fény a naptevékenységgel van kapcsolatban, a Napból jövő töltött részecskék lépnek kölcsönhatásba a légkör molekuláival. Most egy napkitörés érte el a Földet. A sarkok környékén szinte állandóan látható a jelenség, a mi szélességünkön jóval ritkábban: pár évente, vagy ilyen erősen évtizedenként − részletezte az igazgató, akitől megtudtuk, hogy a naptevékenységben van egy 11 éves ciklus, és most a maximum felé közeledünk, azaz erősödik a naptevékenység. Nyilván ez is közrejátszott abban, hogy most ilyen erős volt az északi fény, illetve az, hogy most az egész országban derült az idő, ez novemberben nem mindig van így.