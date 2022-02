A vádirat szerint az elkövető 2020 májusától pizzafutárként dolgozott, a kiszállítást pedig egy pár nappal korábban, autókereskedésben megvásárolt járművel végezték. A vádlott rövid időn belül több hibára is panaszkodni kezdett, és elhitette főnöknőjével, hogy azok javítását elvégzi. Ezt követően 2-3 naponta újabb és újabb hibákkal állt elő, melyek javítására 300 000 forintot vett át a sértettől, aki végül úgy döntött, hogy inkább eladja a gépkocsit. Ekkor a vádlott is jelentkezett, de miután a vételár kifizetését csak későbbi időpontra vállalta, a tulajdonos másnak adta el a járművet, melynek valójában nem is voltak műszaki meghibásodásai, a férfi nem vásárolt hozzá alkatrészeket, nem végzett rajta javítást, sőt abból a katalizátort is kiszerelte, és a gépkocsit anélkül adta vissza.

A férfi ezek után a következő munkáltatóját is megkárosította, amikor 2020 szeptemberében elhitette vele, hogy együtt dolgozik egy környékbeli autószerviz tulajdonosával, akinek a műszaki vizsgáztatás során is segít. A sértett támogatni szerette volna munkavállalóját, ezért két jármű műszaki vizsgára történő felkészítésével, illetve vizsgáztatásával is megbízta. A férfi ezt követően valótlanul azt állította főnökének, hogy a gépkocsikhoz alkatrészekre van szüksége, melyeket állítása szerint azután a sértett által adott pénzből meg is vásárolt. A sértett összesen mintegy 400-500 ezer forint közötti összeget adott át az elkövetőnek, aki a valóságban abból semmiféle alkatrészt nem vett, a járműveket nem javította és nem vizsgáztatta le, miután az általa hivatkozott szervizzel nem is volt kapcsolata. A vádlott ezen túl, többszöri kérés ellenére sem adta vissza főnökének az egyik jármű forgalmi engedélyét, továbbá egy szintén javítás céljából átvett generátort sem szolgáltatott neki vissza.

A férfi, hasonló módon egy munkatársát is megkárosította, aki a saját és édesanyja gépkocsijának javítását bízta rá. A vádlott ez esetben is különböző műszaki hibákra hivatkozva csalta ki kollégája pénzét, majd anélkül, hogy az alkatrészeket megvásárolta, és azokat a kocsikba beszerelte volna, a járműveket az eredeti állapotban adta vissza, leszámítva, hogy az egyik gépkocsiból az autórádiót kiszerelte és eltulajdonította. Cselekményével mintegy 265 000 forint kárt okozott a sértettnek.

A vádlott 2020 októberében ugyanilyen módszerrel egy további sértettnek 95 000 forint kárt okozott, miután valótlanul elhitette vele, hogy a teherautóját megjavította, levizsgáztatta és arra biztosítást is kötött.

Az ügyészség az elkövetővel szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására, valamint egy korábbi felfüggesztett fogházbüntetése utólagos végrehajtásának elrendelésére is indítványt tett a Pápai Járásbíróságnak.