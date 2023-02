A történtekről a veol.hu-n megírtuk, amerikai akciófilmbe illő jelenetről beszélt lapunknak a sümegi Kiss Zoltán, akit állítása szerint a saját területén három férfi támadott meg úgy, hogy súlyos sérüléseket okoztak neki február 14-én, kedden. – Hirtelen utamat állták, három férfi kiugrott egy autóból, engem pedig kirángattak az enyémből a minap, amikor a városhoz közeli gazdaságomba mentem – mondta Kiss Zoltán.

A sümegi férfi úgy fogalmazott, hogy szerinte egy telek körüli vita, illetve más dolgok állhatnak a konfliktus hátterében, de, ahogy mondta, nem ez a megoldás, hogy majdnem agyonverték. Ütötték, rúgták, ahol érték, egyikük fahusánggal, karóval, miközben elrepedt a csuklója, eltört az orra, megsérült a szeme, karja, feje, lába, és alaposan megrongálták az autóját is.

A férfi felidézte, kétségbeesett a verés miatt, ezért autójából kivett egy baltát, azt védekezésképpen a férfiak felé dobta, mire az egyikük ezt mondta neki: „Akkor ezzel most megöllek!” – Úgy éreztem, itt a vég, és végső elkeseredésemben kivettem az autómból egy fejszét is, mire megijedtek és nagy gázzal elhajtottak – idézte fel a történteket Zoltán. Közölte, ezekre az eszközökre a gazdaságában adódó munkák miatt volt szüksége, azért tartotta az autójában. Természetesen az esetet jelezte a rendőrségnek, mire mentek is hozzá helyszínelni. Zoltán utalt rá, egyik férfi sem viselt maszkot, és egyiküket ismerte.