A vádirat szerint az elkövető és feleségének házassága már korábban megromlott, majd azt a bíróság hivatalosan is felbontotta, a szülők megegyezése alapján pedig a fiúgyermeket az apánál helyezte el. A vádlott és a kiskorú sértett kapcsolata 2020 elejéig problémamentes volt, azonban 2020 januárjától, majd az online, tantermen kívüli oktatás időszakában negatív irányba változott. Így 2020 tavaszán, amikor a gyermek rossz jegyet kapott, a férfi egy könyvvel fejbe verte, majd combtájékon rúgta a fiát, de olyan is előfordult, hogy a konyhai zajos ténykedését felhánytorgatva a karjánál fogva megrángatta a sértettet. A vádlott rendszeresen fogyasztott alkoholt, amely ingerültté tette és közrehatott a közte és a sértett közötti nézeteltérések kialakulásában. 2021 januárjától mindennapossá váltak a vitáik, melyek során a férfi az önérzetét sértő, megalázó szidalmakkal illette, valamint felrúgással fenyegette a gyermekét. Előfordult, hogy sértő megjegyzésére a fiú visszaszólt, mire a vádlott megrúgta, majd ismételten szidalmazta és további tettlegességgel fenyegette a fiát, de a gyermek előtt az édesanyját is rendszeresen illette becsmérlő kifejezéssekkel. A járási hivatal végül 2021 márciusában a gyermeket ideiglenes hatállyal az édesanyánál helyezte el, majd szeptemberben a bíróság a szülők korábbi egyezségét megváltoztatva az anyát jogosította fel a szülői felügyeleti jog kizárólagos gyakorlására. A vádlottal megélt konfliktusok a sértettben szorongásos tüneteket váltottak ki, így előfordult, hogy a fiúnak meg kellett szakítania nyári táborozását, amikor tudomást szerzett arról, hogy apja meg akarja látogatni, és találkoznia kell vele. Az ügyészség a vádiratában indítványt tett arra, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül a vádlottal szemben korábban házastárs sérelmére elkövetett zaklatás vétsége miatt alkalmazott próbára bocsátást, miután a férfi a próbaidő tartama alatt követte el az újabb bűncselekményeket, és halmazati büntetésül felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki vele szemben, valamint tiltsa el minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, melynek keretében kiskorú személy nevelését, felügyeletét vagy gondozását végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi, befolyási viszonyban állna.