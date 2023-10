A KT honlapján közölte, a vádirat szerint az elsőrendű vádlott (egy 42 éves sümegi férfi) és a másodrendű vádlott (egy 40 éves sümegi nő) élettársi kapcsolatban éltek. A férfi 2018. február 5-i beadványában több valótlan állítást is tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi bűnügyi igazgatóság Csongrád megyei vizsgálati osztályán bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban. A beadványt 2018. február 8-án elektronikus úton elküldte a Csongrád Megyei Főügyészségnek és a Legfőbb Ügyészségnek, majd 2018. február 12-én az Országos Rendőr-főkapitányságnak és a Terrorelhárítási Központnak.

Beadványaiban valótlanul állította, hogy a fenti büntetőügy két gyanúsítottja a házi őrizetük meghosszabbítása előtt „Németországba kíván távozni, azért, hogy kivonja magát az eljárás alól”. A beadványok valótlanul tartalmazták, hogy a szökéshez „anyagi támogatást” a fenti büntetőügy másik gyanúsítottja 5-5 millió forint összegben nyújtott. Az elsőrendű vádlott a beadványokban írt állításai szerint ugyanez a gyanúsított biztosította volna a németországi munkát és a szállást is a részükre. Valótlanul állította a beadványaiban azt is, hogy a szökéshez már a szükséges okiratokat előkészítették, egy gépkocsi, mobiltelefon, valamint egy lőfegyver is a szökevények rendelkezésére áll. A beadványok szerint a fenti (a szökést segítő) gyanúsított mindezzel azt kívánta elérni, hogy az általa vezetett bűnszervezetben meghatározó szerepet játszó két gyanúsított ne tegyen vallomást, illetve vonja vissza a már megtett vallomását.

A bejelentésben tett tényállításokat a Csongrád Megyei Főügyészség alkalmasnak találta közokirat-hamisítás bűntette, közokirat-hamisítás előkészületének vétsége, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette gyanújának megállapítására, és a nyomozás lefolytatása iránt intézkedett. Később azonban a nyomozóhatóság az így indult eljárást megszüntette, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján nem volt megállapítható a bűncselekmény elkövetése.

A nyomozóhatóság 2018. március 23-án, 2019. július 6-án házkutatást tartott a vádlottak lakóhelyén, majd az elsőrendű vádlottat gyanúsítottként hallgatta ki hamis vád bűntette miatt. A másodrendű vádlott erről tudomást szerezve valótlanul állította, hogy az elsőrendű vádlott terhére rótt bűncselekményeket ő követte el.

Az ügyészség az elsőrendű vádlottal szemben börtönbüntetés, a másodrendű vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta.