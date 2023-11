Napjainkban is egyre nő a létszám, egyre jobban bővül az eszközpark, de egyre nagyobbak a megvalósításra váró feladatok is. Előbb-utóbb a nagy álom is megvalósulhat, megépülhet az eszközeik számára egy tűzoltószertár. A mostani jótékonysági bálnak is nagy volt a tétje. A tűzoltóautó fagykáros szivattyúcseréjéhez kellett az anyagi erő. A herendi tűzoltók nagyon bíztak a bálozók támogatásában. Hajnalra kiderült, a bevételből futja a javításra. Kell is az új eszköz, mert a megalakulás óta eltelt rövid idő alatt is már ötvenszer vonultak vészhelyzethez, kárfelszámoláshoz. Most, a bál éjszakáján viszont igyekeztek nem gondolni a tűzre, a katasztrófákra. Csak a zene ritmusára, egymásra, a barátokra, a családtagjaikra. Ahogy a herendi tűzoltók mondták, ez várakozáson felül sikerült, a forró hangulatban eltöltött bál a jól elvégzett munka jutalma volt.