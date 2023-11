A tényállás szerint a vádlott 2019 decemberében egy online társkereső oldalon megismerkedett a 2006 januárjában született sértettel. A bizalmába férkőzött, neki lelki támaszt és pénzügyi segítséget is nyújtott. 2020 augusztusában megismerkedett a fiú édesanyjával is, akivel élettársi kapcsolatot létesített annak érdekében, hogy a kiskorúval kialakított bizalmas viszonyt megerősítse. 2020 novemberétől együtt éltek egy veszprémi albérletben. A vádlott a gyermeket az édesanyja ellen hangolta, ajándékokkal, fenyegetéssel egyre nagyobb befolyásra tett szert fölötte. A vádlott magatartása következtében a fiú az édesanyjától, barátaitól is eltávolodott, minden szabadidejét a férfival töltötte. A vádlott ezt kihasználva 2020 decemberétől 2021 áprilisáig az érzelmi befolyása alatt álló gyermeket rendszeresen szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette. Időközben az élettársi kapcsolat megromlott, a vádlott és a sértett édesanyja rendszeresen veszekedtek, esetenként dulakodtak is. Az édesanya az élettársa által a fia irányába tanúsított szülő-gyerek viszonyán túlmutató viselkedés egy részét észlelte, azonban nem tett semmit, hogy a fiát megvédje, valamint teljesen elhanyagolta őt.

A Veszprémi Törvényszék a férfit szexuális erőszak bűntette, szexuális kényszerítés bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 9 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra, míg a nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette és pártfogó felügyeletet rendelt el. A férfit végleges hatállyal, a nőt 10 évre eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba.

Az ítélet ellen az ügyész a férfi terhére súlyosítás, míg a vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés érdekében fellebbezett. A nő vonatkozásában az ítélet első fokon jogerőre emelkedett - közöle a Győri Fellebbviteli Főügyészség.