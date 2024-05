Az eseményt a nemrégiben volt Szent György-nap – a rendőrök védőszentje – és a közelgő Szent Flórián-nap alkalmából rendezták meg, utóbbi a tűzoltók védőszentje. A megnyitón a rendezvény céljáról a szónokok kifejtették, nagyon fontosnak tartják azt, hogy bemutassák munkájukat, eszközeiket, melyeket a közrend és a közbiztonság szolgálatába állítanak mindennap. Másfelől nem titkolt céljuk az is, hogy toborozzanak tagjaik sorába új embereket, és felkeltsék az érdeklődést a fiatalokban.

Ajka elöljárója örömmel szólt arról, hogy ezt a várost választották a rendezvény helyszínének, majd méltatta a nagy érdeklődést a lakók részéről.

A tűzoltók és rendőrök elhozták járműveiket, így az autókat és motorokat, valamint a mocsárjárót, melyet ingoványos terepen használnak tűzoltásnál. Valamennyibe be lehetett ülni, ki lehetett próbálni, aminek különösen örültek a gyerekek, ugyanis a rendezvényre sok kisgyermekes család érkezett.

A Készenléti Rendőrség Zenekarának nyitánya után izgalmas perceket okozott, amikor bemutatták a lángok eloltását a tűzoltók. Lehetett látni rendőrkutyás bemutatót is. – A kutyákra nagy szükség van a rendőrségnél, mert a kutyák orrát semmivel nem lehet kiváltani – ezt Németh Zsolt rendőr törzszászlós, kutyavezető mondta, aki Takács Krisztián rendőr törzszászlóssal együtt bemutatta be, hogyan dolgozik bűnügyi területen a Zorro, a fiatal belga juhászkutya, amely kábítószer-kereső és nyomkövető feladatokat végez. Sokan állták körül a Balatonalmádi és a Balatonfüredi Rendőrkapitányság lovas rendőreit: Budai Tibor főtörzszászlóst és Beke Bianka törzsőrmestert. Lovaik, Utód és Kaszinó nyergébe örömmel pattantak fel a gyerekek, illetve a felnőttek is.

Ki lehetett próbálni azt a ruházatot is, amelyet a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alegysége képviselői viselnek. Különféle ügyességi játékokokkal is várták az érdeklődőket, volt egyebek mellett lézerpisztoly-lövészet, bemutatták nekik a füstsátrat, a bűnügyi technikai eszközöket, a drónokat, és bárki magára ölthette a tűzoltók ruháját.