Méltatta a felújítást érintő kormányzati támogatást Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő.



– Azok a beruházások a legfontosabbak, melyek az állandó lakosokat szolgálják. Ezt kérik az emberek fogadóórán, lakossági fórumon – mondta. Kéréseikkel, céljaikkal a polgármesterrel együtt egyetért, támogatják azokat. Ilyen a közösségi ház felújítása is, melyben sok civil szervezet, egyesület működik.



Köszönettel szólt a kormány és Kontrát Károly támogatásáról Bóka István, Balatonfüred polgármestere. Kiemelte, kétszer olyan fontosak a parttól távolabbi beruházások, ilyen az óváros rehabilitációja, a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása, a vásárcsarnok klimatizálása, röntgenkészülék vásárlása a szakorvosi rendelőbe. A felújításra szoruló Közösségi házban működik például a nevelési tanácsadó, a helyi televízió, meghatározó régiós civil szervezetek. A korszerűsítést az energiarendszernél kezdik, melyre hazai forrásból 239 millió forint pályázati támogatást nyertek.



Kérdésünkre a polgármester elmondta, tervezik a háromszintes ház teljes felújítását is, melyért az Élhető település kiírásra nyújtottak be pályázatot, 600 millió forint támogatásért. Elhangzott, az említett pályázatnak több eleme is van: terveznek körforgalmat a Közösségi háznál, rehabilitálják az épület környékét, tervezik az arácsi városrész csapadékvíz-elvezetését, és kisebb városrehabilitációt, valamint a lakótelep zöld területeinek megújítását.