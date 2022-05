A három futamból álló összetett verseny sokakat megmozgatott, több mint 600 spor­toló élt a lehetőséggel, hogy a korszerű technikával készített térkép segítségével futhasson a Pálos-rendi kolostorrom körüli erdőben vagy akár a közelmúltban átadott, felújított Kinizsi-várban – számolt be lapunknak Gaschler-Gyeviki Nóra a megmérettetésről.

– Szombaton délelőtt került sor az ifi-Eb utolsó válogatófutamaként is szolgáló középtávra, melynek pályái sokpontos, irány- és tempóváltásos jellegűek voltak. A terep legtechnikásabb, sűrűbb növényzetet és kisebb láthatóságot nyújtó részein koncentrálni kellett a megfelelő pontfogásra, a kódokra, hiszen 70 ellenőrző pont volt kihelyezve egymáshoz igen közel. A ligetesben és szálerdőben nagyobb tempót lehetett diktálni, ám a labirintusszerű növényfoltokba helyezett bóják miatt a pályák az utolsó pontig nagy figyelmet igényeltek.

Ezt követően, délután a városi sprint következett, amelyhez a nagyvázsonyi ófalu és környezete adott különleges hátteret, benne kiemelt turisztikai látványosságként a Ki- nizsi-várral, sűrű és helyenként sikátorszerű közúthálózattal, kisebb-nagyobb közparkokkal.

A domboldalba épült ófalu fekvése miatt némi szintkülönbséget is le kellett küzdeniük a futóknak.

– Az utolsó futam vasárnap délelőtt zajlott a Tálodi-erdőben. A ligetes, nyílt területeken a már említett borókás-bozótos, vegyes láthatóságú és futhatóságú „labirintusok” nehezítették a versenyzők dolgát, mivel a helyes tempóválasztást és figyelmet igénylő részek gyorsan váltakoztak a hegyoldalakban található, jól futható szálerdővel és a ligetesekkel. A hosszabb pályák érintettek több Pálos-rendi kolostorromot is, melyek kedvelt kirándulóhelynek számítanak – tudtuk meg.

A különleges helyszínen, izgalmas pályákkal, jó hangulatban megrendezett versenyre sok pozitív visszajelzés érkezett a VHS csapatához.

Mindemellett az egyesület tagjai nemcsak a szervezésben, hanem a versenyzésben is több kiváló eredményt értek el.

A Veszprém megyei versenyzők eredményei, N10D: 2. Illés Szonja (BSC). N15-18C: 2. Molnár Boglárka (VHS). N16B: 3. Gaschler Emma (VHS). N18B: 1. Máramarosi Rita (VHS), 2. Lantai Lili (VHS). N20A: 1. Szalontai Sára (VHS). N21A: 1. Mérő Dominika (VHS). N35Br: 3. Tanczer Viktória (VTC). N70A: 1. Gombkötő Zsuzsanna (VTC).

F12C: 2. Strenner Nimród (VHS), …3. Engi Dániel (VHS). F16B: 3. Blaskó Benedek (VHS). F18B: 1. Bálint Ádám (VHS), 2. Barát Miklós (VHS).

F20A: 1. Kovács Márk (VHS), 2. Bálint Benedek (VHS). F21C: 1. Hoffmann László (VTC). F80A: 1. Vass Tibor (VHS).