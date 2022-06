- Szabó Gyula nagy tudású, tiszta szívű ember hírében állt a megye és az egész ország ügyvédtársadalma előtt, akire minden kollégája bármikor számíthatott, idézte fel Csákvári Tamás ügyvéd. Elmondta, a VMÜK elnöki tisztét 1988 és 2014 között töltötte be, mindenkor és messzemenően kiállt a tagság érdekei mellett megyei és országos tekintetben. Szabó Gyula a régi, úgynevezett klasszikus ügyvédi irodát képviselte, így a polgári, a büntető és a gazdasági ügyeket egyaránt. – Személyében olyan karizmatikus embert veszített el az ügyvéd társadalom, aki továbbra is sokaknak példaképe lehet, akire mindig fel lehetett nézni.

- A 70-es és a 80-as évek legendás ügyvédeinek egyik utolsó képviselője hunyt el, hangsúlyozta a balatonfüredi ügyvéd.

Keszthelyi Kálmán veszprémi ügyvéd megkeresésünkre elmondta, Szabó Gyula halálával a VMÜK örökös elnökét veszítették le, aki kiváló, rendkívül felkészült szakember volt. Partnerként tekintett kollégáira, illetve maximálisan képviselte a VMÜK tagjainak érdekeit a Magyar Ügyvédi Kamara előtt is. Meghatározó személyiség volt a megyei ügyvédi kamara sportéletében is, vezetésével a kamara csapata több alkalommal részt vett labdarúgó ügyvéd világbajnokságokon. Emellett a tenisz és a horgászat is nagy kedvencei közé tartozott, a Balaton szerelmesének hírében állt, amikor tehette, a tónál tartózkodott. A veszprémi ügyvéd arról is beszélt, hogy Szabó Gyula halálával egy magasan képzett kollégát és egy jó barátot veszített el.