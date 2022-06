Az emberek azonnal segítettek egymásnak, másnap pedig sokan, köztük ismert személyiségek is érkeztek hozzájuk, hogy segítsenek nekik, amiben csak tudnak, közölte Katanics Sándor. Az említett városrész és Kádárta önkormányzati képviselője arról is beszélt, hogy a Bakonyból lezúduló rengeteg eső, illetve a sáros víz félméteres magasságban elárasztotta a település harmadát, így az alacsonyabban fekvő lakóparkot, benne egyebek mellett a Kincsási, a Répavölgyi, a Magyali, a Pásztor, a Vízi, a Posta és a Kolostor utcákat, az iskola tornatermét, a postát és tönkretette az új játszóteret. A sáros víz teljesen tönkretette a konyhakerteket, az udvarokat, parkokat, kerti tavakat is. Az ár egészen a Séd medre mellett a 82-es számú főútig zúdult le. A rémült lakók késő éjszaka sajnos nem sokat tudtak tenni azért, hogy megállítsák az áradatot. Értesítették a tűzoltókat, akik több házból is szivattyúzták a vizet, és kiszabadítottak a sárból egy elakadt autót, benne négy utassal, akiknek szerencsére nem lett semmi baja. -A településrész másnap egy emberként fogott össze, fogalmazott Katanics Sándor, aki szintén a helyszínen tartózkodott. Hozzátette, egymás után érkeztek hozzájuk mások is, akik segítettek a bajban, így mások mellett Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Porga Gyula polgármester, az önkormányzat, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a honvédség, a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselői, valamint Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központi igazgatója. A segítségnek köszönhetően több ezer homokzsákot helyeztek el a legkritikusabb helyszíneken, de a végső megoldást egy víztározó jelentené, hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette, erre nagy szükség lenne, mert 2010 óta a mostani már a harmadik eset Gyulafirátóton.