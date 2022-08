A Bárdos Székhelyintézményben az első napon a gyerekek megismerkedtek az iskolai környezettel, a tanító nénikkel, játékos, tánc- és kézműves-foglalkozáson vehettek részt. Látogatást tettek Víghné Varga Odett igazgatóhelyettes irodájában, ahol átvehették a piros-kék ,,varázsceruzát", amellyel majd a piros pontokat írják azok, akiknél működik a varázslat. Az igazi élményt a tábor második napján a salföldi majorban tett látogatás hozta, ahol a gyerekek lovas kocsikázhattak, és a magyar őshonos állatokkal ismerkedtek meg, némelyiket meg is simogathatták. A foglalkozásokat a negyvennyolc kisgólyának a két osztályfőnök, Gabi néni, Márti néni, valamint a délutános tanítók, Emi néni és Kati néni tartotta.

A leendő elsősök szintén gólyatáborban ismerkedtek meg hétfőn és kedden a Kazinczy Ferenc Tagintézmény épületével, az iskola szabályaival. A hagyományok szerint a kisgólyák az elsők, akik átléphetik az iskola küszöbét az új tanévben. Az idei tanévben mintegy negyven gyermek kezdi meg tanulmányait a Kazinczyban Rita néni és Mónika néni osztályfőnök gondos útmutatásaival. A kétnapos gólyatábor során a kicsik felfedezték az iskola tereit, nagyon sokat játszottak, énekeltek és táncoltak. A program szerves részét képezte az alapvető szabályok megismerése is. A legkisebbek elkészítették saját arcképüket, amelyet a tanító nénik a nevükkel is elláttak. Az alkotásokból az iskola aulájában kiállítást rendeztek be, így szeptember 1-jén az elsősök portréja fogadja a többi iskolást.

Folytatva a hagyományokat, az angol–magyar tanítási nyelvű Batsányi Tagintézményben is megszervezték az elsősök gólyatáborát, amellyel lehetőséget adtak az iskola megtekintésére, az osztálytársak és a tanító nénik megismerésére. Játékos magyar-, matematika-, angol-, rajz-, néptánc- és sportfoglalkozáson vehettek részt a gyerekek. Nagy érdeklődéssel töltötték a ,,gólyalapokat". Természetesen a résztvevők az udvaron eltöltött játékos szabadidőt élvezték leginkább Erzsi nénivel és Niki nénivel.