A bírálatra érkezett hivatásos vadászokat és érdeklődőket a Csobánc Földtulajdonosi Vadásztársaság társaság elnöke, Baracskay Lajos köszöntötte. Elmondta, a helyszíni bírálat célja, hogy a jelenlevő vadászok fejlődjenek, tanuljanak a látottakból, hallottakból. Pap Gyula a Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke úgy fogalmazott, hogy jelentős esemény ez a Veszprém megyei vadgazdálkodók életében.

- Sok egyeztetés után sikerült újra életre hívni a helyszíni bírálatot. Ma is szívesen gondolok vissza a régi hasonló, jó hangulatú bírálatokra, amelyek szakmaiságot is hordoznak. Ilyenkor látszik, hogy milyen összetételű a vadállomány. A napokban Ötvöspusztán a Somló Tája Vadásztársaságnál és Pápán is tartunk hasonló bírálatot. Bízom benne, hogy az újra felélesztett szokás nem szalmaláng lesz, elterjed a híre és a hivatásos vadászok mellett az elejtők is jelen lesznek. Reméljük, hogy egyre szélesebb körben tudjuk megmozgatni a megyét szakmai oldalról. A mai rendezvény is azt mutatja, hogy jó irányba megyünk, jó érzés látni a résztvevőket és a szép számú trófeát – mondta az elnök, és köszönetét fejezte ki Baracskay Lajosnak az esemény koordinálásáért.

A bírálatra a Balaton-felvidéki tájegységből több, mint száz trófea érkezett, ebből az őzbak 96 volt, amelyeket Papp László a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága vadászati szakügyintézője bírált. A Veszprém Megyei Kormányhivatal és Veszprém Megyei Vadászkamara megállapodása szerint ezután minden vadászati szezonban kihelyezett trófeabírálatokat tartanak a vadgazdálkodási tájegységekben. Régebben ez már jól működött, minden évben másik vadásztársaság adott helyt a bírálatoknak, az elejtők szembesülhettek a munkájuk eredményével, a vadász vizsgára készülők, a fiatal vadászok és érdeklődők pedig tanulhattak a látottakból. A vadásztársaságoknál ezt szeretnék újra meghonosítani azzal a céllal, hogy a vadászok rendszeresen találkozzanak, ilyen alkalmakkor megbeszéljék problémáikat.

Papp László a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága vadászati szakügyintézője bírálta a trófeákat

Fotós: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Baracskay Lajos úgy nyilatkozott lapunknak, hogy az elmúlt 30 évben csak hatósági bírálat volt, kihelyezett nem. - Bár a hatóság ugyanúgy bírál itt is, mint a megyeszékhelyen, sokszor egy továbbképzésnél is többet ér az ilyen személyes találkozás. A vadászok között jelenleg éppen a legfőbb téma az aszály, a vad itatása – mondta az elnök. Hozzátette, hogy a bírálatokon mérik a trófeák súlyát, az ág-, és szárhosszakat, a tömeget. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben egyre nagyobb érdeklődés mellett rendezhetik meg a bírálatokat.