„Alapítás és megtartás – mindkettő fontos, ha van haza, van hol építkezni. Széchenyi Hitel című műve a korának szánt tankönyvnek számít. Bejárta a világot, tudta, mire van szüksége országának. Nekünk manapság használnunk kell a technikai vívmányokat, ugyanakkor támaszkodhatunk a régiek erkölcseire, megújítva azokat törekedhetünk eleink, nagyjaink példáját követve a tudásszerzésre” – mondta el ünnepi beszédében Egervölgyi Dezső a tegnapi megemlékezésen. Az összegyűltek koszorúkat helyeztek el a Széchenyi-szobornál. Az önkormányzat nevében Ottó Péter polgármester és Viziné Horváth Judit jegyző tisztelgett főhajtással.

A résztvevők elmentek az arborétumba is, Széchenyi István emlékfájára új szalagot kötöttek. Itt Marton Bernát ciszterci atya mondott áldást és imát. Ezt a kocsányos tölgyet 1991-ben ültették, szeptember 21-én, Széchenyi születésének kétszázadik évfordulóján. Az első volt a zirci emlékfák sorában. Azóta ültettek Szent István, Mindszenty József, Prohászka Ottokár, Zrínyi Miklós, Endrédy Vendel és Békefi Antal tiszteletére is. Ezeket is felszalagozták az ünnepség után tartott séta során az alapítvány tagjai és a hozzájuk csatlakozók.