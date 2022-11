A Kossuth-laktanyában megejtett megnyitó és eligazítás után sok érdekességgel és újdonsággal találkozhattak a fiatalok, így egészségügyi ismeretek, hatástalanított lőfegyverek bemutatása és a csapattörténeti emlékszoba meglátogatása csakúgy szerepelt a „menüben", mint paintball, sport vagy a vegyvédelmi ismeretek.

Egy-egy ilyen nap azért fontos a Magyar Honvédség, illetve az alakulatok számára, mert a gyerekeknek meg tudjuk mutatni, milyen élet folyik a katonaságnál, hiszen a játékos foglalkozásokkal egy kicsit belelátnak az életünkbe – mondta a Naplónak Lampert József alezredes, az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ megbízott kiképzési főnöke. – Ennek azért van jelentősége, mert ők lesznek a jövő katonái, ők fogják védeni a hazát.

Elhangzott, a honvédelmi nevelés keretében ezekkel a foglalkozásokkal szoktak előrukkolni a laktanyában a gyerekeknek. Játékos formában más mellett egy kis alaki vagy fegyverbemutatóval.

Lampert József alezredes szerint a fiatalok egyre inkább nyitottak a hadseregben zajló életre, de a társszerveknél folyó munkára is. A katonai vezető azt is elárulta munkatársunknak, hogy kiket várnak a seregbe: azokat, akik jó tanulmányi eredménnyel, megfelelő fizikummal és pszichikai képességekkel rendelkeznek, és nem árt az sem, ha jó az alkalmazkodóképességük is a jelölteknek.