Az eseményről a tapolcai delegációt vezető Böröndy Tamás, a Tourinform-iroda vezetője számolt be lapunknak. Amint megtudtuk, a néhány napos programon a tapolcai Batsányi János Gimnázium, a Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium diákjai vettek részt egy egyetemista fiatallal és két kísérő tanárral együtt. Meglátogatták többek között Arca Petrarca települést, ott Petrarca sírját és a költő múzeumát látták. Kiderült, hogy a község híres a giuggiole (jojoba) gyümölcsről, amelyből édességet, lekvárt, likőrt készítenek és külön fesztivállal ünneplik az érés időszakát. A tapolcaiak megnézték a Museo Nazionale Atestinot, azaz Archeológiai Múzeumot és a Santa Tecla Dómot a helyi diákok angol nyelvű idegenvezetésével.

A szakmai napok keretében a vendégek előadásokat hallgattak a fenntartható fejlődés témájában, helyi iskolákkal ismerkedtek. A Chiostro di San Francesco - Szent Ferenc Szerzetesrend iskolában az olasz, az angol és a tapolcai diákok beszélgethettek kötetlenül egymással. A Manfredini iskolát Don Bosco alapította, a képzéseik hasonlóak a tapolcai Széchenyi iskola képzéseihez, így többek között fűtésszerelő, esztergályos, hegesztő, pincér, szakács, grafikus-tervező képzésekhez kapcsolódó tantermeket láthattak a tapolcai diákok. A Festa Europea rendezvényeit az újrahasznosítást tárgyaló konferencia és szakmai előadás színesítette a fenntartható gazdaság témaköréből. A két helyi professzor mellett egy magyar vendég, Varga Sára is előadást tartott. A delegáció tagjai ellátogattak egy hulladékfeldolgozóba, ahova szelektíven érkezik a kommunális hulladék. Fejlett technológiával a szemétből többek között metán és szén-dioxid gázt állítanak elő ott. Előbbi segítségével fűtik az estei kórházat és a közintézményeket, utóbbit pedig üdítőitalt előállító gyáraknak értékesítik.

Estében a testvérvárosok bemutatkozási lehetőséget is kaptak, a Piazza Maggiorén. Az angol diákokkal közös standon népszerűsítették a tapolcai fiatalok a várost és környékét olasz és angol nyelvű tájékoztató anyagok segítségével. A béke jegyében szervezett ünnepélyes faültetésen is részt vettek, az esemény kapcsán a napóleoni háborút emelték ki az olasz vendéglátók, amikor is az olasz és a francia csapatok az Osztrák–Magyar Monarchiával háborúztak. Jelentős számú magyar áldozatuk volt a csatáknak, hiszen az osztrákok a magyar csapatokat küldték előre a frontvonalba. Padovában többek között a Szent Antal-bazilikát nézték meg a tapolcaiak, valamint Szent Antal sírját látták, továbbá az 1222-ben alapított egyetemet és a belváros ikonikus épülteit.

– Összességében sikeres volt részvételünk Estében. Bízom, benne, hogy a diákoknak maradandó élményként rögzül a fesztiválon és a szakmai rendezvényeken való részvétel, az olasz kultúra, az építészeti emlékek és a gasztronómia megismerése, felfedezése. Hozzáállásuk, viselkedésük példamutató, szerény és érdeklődő volt – mondta Böröndy Tamás.