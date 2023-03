Az egylet elsőként a 200 éve világra jött névadójáról, az egykori pápai diákról, Petőfi Sándor költőről, másodsorban az idén 150 esztendeje született és 90 éve elhunyt Ferenczi Sándor pszichoanalitikusról, néhai pápai huszárezredorvosról emlékezett meg.

A PVE ügyvivője, Kerecsényi Zoltán a neves szépíró-irodalomtörténész Milbacher Róbert nemrégiben megjelent Legendahántás című kötetét ismertette a helyet foglalóknak, abból is a Petőfire vonatkozó passzusokat. Az egylet önkéntesei, Antal Ferencné és Mező Lászlóné József Attila Amit szivedbe rejtesz – Freud nyolcvanadik születésnapjára című versét, valamint Márai Sándor író-újságíró Ferenczi Sándorról szóló visszaemlékezését tolmácsolta a hallgatóságnak. Ferenczi Sándor az első világháború idején, 1914 és 1916 között szolgált Pápán katonaorvosként. Mint a Pápai Királyi Honvéd Huszár Ezred főorvosa szolgálata idején lefordította és megjelentette Sigmund Freud Három értekezés a szexualitás elméletéről című munkáját. Ferenczit 1915 őszén látogatta meg Pápán Sigmund Freud.

– Pápán több mint tizenöt éve áll a helyi Huszár-lakótelepi közösségi házban Ferenczi–Freud márványtáblája – emelte ki az egykori táblakezdeményező, -állíttató, Kerecsényi Zoltán. – Az immár nyolcéves PVE fontos feladatai között tartja számon a névadón és a ’48-as hagyományokon túl Ferenczi Sándor helyi emlékezetben tartását is.

Az összejövetelen elhangzott Petőfi Sándor A XIX. század költői és a Vesztett csaták, csufos futások! című költeménye. Michelangelo egyik legklasszikusabb alkotásának, Mózes-szobrának kicsinyített mását is bemutatta a jelenlévőknek Kerecsényi Zoltán. A programon előkerültek a múlt századi német nyelvű irodalom egyik legjelentősebb alakjának, Thomas Mann-nak A törvény, és a magyar drámaköltészet kimagasló személyiségének, az ugyancsak 200 éve született Madách Imrének Mózes című költeményrészletei is. A bensőséges hangulatú, történelmi-irodalmi-művészeti témájú kerekasztal-beszélgetésen emléktárgyátadás is történt. A jelenlévők a PVE Petőfi-bicentenáriumi plakettjével mondtak köszönetet Margl Józsefnének huzamos idejű önkéntes segítő tevékenységéért.