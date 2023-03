A valódi, falusi disznóvágás hangulatát tükröző rendezvényen tizenhét csapat mérte össze tudását – mondta el munkatársunknak hazaérkezésük után Sör László, a Sümegi Polgári Kisgazdák és a Szociális Szövetkezet elnöke, a sümegi böllércsapat irányítója.

Mint megtudtuk, a munka reggel 6 órakor kezdődött, természetesen fogópálinkával, majd kezdetét vette a szakszerű sertésfeldolgozás. A versenyben álló csapatoknak meghatározott mennyiségű kolbászt, hurkát, továbbá egy sonkát és egy tábla szalonnát kellett kiváló minőségben elkészíteni és a zsűri előtt bemutatni.

Közben főtt a friss vágásból készülő orjaleves, és sültek a finom és még finomabb pecsenyék, amelyekhez természetesen zamatos somlói borok is jártak. – A szakácsnők – Balogh Mónika, Szépné Lilla, Déginé Klaudia és Déginé Teréz – kiváló teljesítményt nyújtottak – mondta Sör László, ám azt is hozzátette, hogy a rendezvény megvalósításához számos sümegi vállalkozó, köztük a várkapitány is hozzájárult.