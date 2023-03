Több ismerősöm is szakított a korábbi vásárlási versennyel, és nem csak az árak emelkedése miatt. Névnapi, születésnapi, karácsonyi személyes ajándék helyett inkább társasjátékot vesznek, ami az egész családnak okoz majd örömet, legyen az kvíz, gyorsasági vagy emlékezetverseny. Az utóbbiban az évek múlásával egyébként is romlanak az idősebbek esélyei. Hogyan lehet akkor így versenyezni? Mindenképpen igazságosan. Ne csak addig tartson a játék, amíg apuka győz, de ne hozzuk ki bármi áron nyertesnek a kiskorút sem! Tanulja meg, hogy érdemes gondolkodni, adott esetben hátrébb lépni, ha azt hozza a kocka, mert a szerencse később is megfordítható. A haszon a tanulság, hogy együttműködve jobban haladhatunk, a nagy nevetések pedig a családi kötelékek fontos részei. Azt meg el sem tudom mondani, milyen érzés, amikor a kiskamasz csemete hüvelyk­ujját felemelve csak ennyit mond: – Jól van, mama!

Persze, a társasozás nem csak családi élmény lehet. Egyre több nyugdíjas-társasjátékklub alakul, amelyekben olcsón, jól, hasznosan telik a szabadidő.