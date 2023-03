A Volánbusz a 2018 óta tartó jármű-fiatalítási programjában a vármegye állományának már több, mint egynegyedét lecserélte, csaknem 100 új autóbusszal frissítve a flottát. Amint arról az eseményen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Veszprém vármegye 3. számú választókörzetének országgyűlési képviselője beszélt, a térség életében örömteli nap ez, amikor annak ellenére, hogy a gazdaságról és nemzetközi környezetről aggasztó hírek érkeznek, egy fejlesztést adhatnak át.

– Így van ez különösen akkor, amikor a távolsági közlekedés területén történik előrelépés, hiszen ez a térség kisvárosias, aprófalvas. Az itt élők a településekre átjárva intézik dolgaikat, dolgoznak, a gyerekek iskolába járnak. Nem mindegy, hogy milyen biztonságos a közlekedési infrastruktúra, amelyet használnak és hogy milyenek a közlekedési eszközök, amelyeken utaznak. Ugyan az utak állapotán bőven van még javítani való és bízunk benne, hogy az elkövetkező időszakban tudunk is lépéseket tenni annak érdekében, hogy a Tapolcai-medencében, a környéken, a Bakonyban az utak biztonságosabbak, jobbak legyenek. A mostani fejlesztés azonban jelentős előrelépést jelent legalább a korszerű közlekedési eszközök terén. A Mercedes buszai ezen a vidéken, a Volvo járművei jórészt Ajka felé járják majd a vármegye útjait. Ezen autóbuszok a legkorszerűbbek, a biztonsági követelményeknek is megfelelnek. Már csak a menetrendben kell bíznunk, hogy az az itt élők igényeit szolgálja és mindenki időben hazaér, balesetmentesen utazik – mondta a miniszter.

Az autóbuszmegújítási program keretében több, mint 2200 buszt szereztünk be, a mai napon átadott 21 busszal együtt közel száz autóbusz Veszprém vármegyébe kerül – mondta Kruchina Vince

Kruchina Vince, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy meg kell becsülni az ilyen és hasonló átadásokat, hiszen a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is képesek folytatni a programot, amelyet 2018-ban elindítottak. – Az autóbuszmegújítási program keretében több mint 2200 tömegközlekedési járművet szereztünk be, a mai napon átadott huszoneggyel együtt csaknem száz autóbusz Veszprém vármegyébe kerül. A környezetvédelmi előírásoknak minden tekintetben megfelelő modern autóbuszok ezek, korszerű utastájékoztatási eszközökkel felszereltek, wifi, usb-csatlakozókkal, a 21. század minden, az utasok által elvárt követelményének megfelelnek. Ezzel is népszerűsítjük a közösségi közlekedést. De nem csupán a technológia és a technika terén fejlesztünk, hanem 2023 májusától bevezetjük a vármegyei és országos kedvezményes bérleteket – mondta az elnök-vezérigazgató.