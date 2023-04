Az intézmény 1993-ban nyitotta meg újra kapuit az eredetileg Szent Dávidról elnevezett egykori árvaház közel 200 éves épületében. A katolikus kollégiumban – amelynek fenntartója a Veszprémi Érsekség – jelenleg 95 veszprémi középiskolás diák lakik. Dobosné Burján Adrienn, a kollégium igazgatója elmondta, nagy hangsúlyt helyeznek a közösségépítésre és a hagyományőrzésre. A délutáni tanórák mellett igyekeznek programokkal színesíteni a kollégiumban lakó diákok mindennapjait, szakköröket és sportversenyeket szerveznek számukra, valamint kirándulni és pályaorientációs programokra is elviszik a tanulókat. A diákok jellemzően a város térségéből vagy a szomszédos vármegyékből érkeznek, de vannak határon túlról érkező magyar kollégisták is. A nevelőmunkát hatan végzik, a kollégium lelki igazgatója Darnai János atya. Halmay Gábor önkormányzati képviselő köszöntőjében kiemelte, egy keresztény szemléletű városvezetés akkor működhet jól, ha megtalálja a kapcsolódási pontokat az egyházi intézményekkel.

A jeles évforduló alkalmából tartott rendezvényen – amelyen részt vett Udvardy György érsek is – bemutatták azt az emlékfüzetet, amely a kollégium elmúlt harmincéves történetébe ad betekintést, többek között több volt diák és nevelő visszaemlékezésével. Az ünnepi műsorban – amelyre korábbi dolgozókat és kollégistákat is vártak – diákok is felléptek kulturális produkciókkal. Az eseményen elsősorban az utóbbi harminc év történetét idézték meg, ugyanakkor megemlékeztek arról is, hogy az intézményt 195 éve alapították.