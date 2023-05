Gyermekzsivajtól volt hangos a sümegi vár környéke hétfőn, ahová több vármegye iskoláiból érkeztek csapatok, akiket Végh László polgármester is meglátogatott. A gyerekek alkalomhoz illő jelmezt viseltek, amit szüleikkel, illetve az iskolában készítettek el. Az időutazáson, lenyűgöző természeti környezetben érdekes feladatokkal várták őket, így az elméleti kérdések Mátyás királyt és korát, valamint a végvárakat érintették a három részre szakadt Magyarországon, de volt feladat a török hódoltság, illetve a sümegi vár építésének történetéről is. Izgalmakban bővelkedett a gyakorlati rész, amikor a lovagi arénában csatabárd- és csatacsillagdobás, íjászat, sebesültszállítás, ágyúgolyódobás várt rájuk. A játékos gyerekprogramon külön értékes pontot kapott a jelmez és a csapathoz illő zászló. Amíg a gyerekek teljesítették a feladatokat, a szülők a várcsárda kertjében kondérokban sütöttek-főztek nekik, így mindenki a szép természeti környezetben ehetett egy jót a finomságokból. Nagy sikert aratott a záróprogram is, amikor a várkapitány lovagitorna-bemutatóval ajándékozott meg mindenkit. Vastapsot kaptak a kitűnő lovasok, az ügyes paripák, a mongolok és a helybeliek összecsapása. Aki akarta, megnézhette a gyönyörűen helyreállított középkori várat. A vidám programon mindenki győzött, mert nagyon érdekes, különleges élményben volt részük a gyerekeknek és az őket kísérő pedagógusoknak, szülőknek.