Igen, ez a nap a munka ünnepe, ez nem változott. De más muszájból, lelkesen vagy azt imitálva vonulni dísztribün előtt, és más a környéket feldíszítve, májusfát állítva felszabadultan ünnepelni munka- vagy lakótársakkal, barátokkal, ahol és akik nem írják elő, mikor mit tegyél, hanem közösen döntitek el, mit szeretnétek. Ettől még lehet a munkát ünnepelni. Sokan nosztalgiáznak a régi céges, szakszervezeti virslire, sörre gondolva, mások nem is éltek még akkor. Másként, de jó volt az, megint másként jó ez is. Megváltozott a társadalmi környezet, a munka azonban maradt a régi. Dolgozunk, ünnepelünk, és tesszük ezután is, a lényeg, találjuk meg (és fel), érezzük jól magunkat.