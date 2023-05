Az egyházközség eseményére délután Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is ellátogatott, és megtekintette a felújított épületet és a szomszédos templomot. Stadler László Dezső atya a templom előtt elmondta, hogy annak apszisa 14 millió forintos pályázati támogatással újult meg mostanra – Mindannyiunk célja, hogy a jövőben is fejlődjön a település, köszönjük Navracsics Tibornak a segítségét, és hogy jelen van az ünnepen, ezzel is segít, bátorít bennünket – mondta az atya, és hangsúlyozta a közösségben élés, az együtt ünneplés fontosságát, majd a résztvevők megtekintették a közösségi házat is, amely a település egyik legrégebbi épülete. Korábban a katolikus egyház által működtetett iskola volt, sőt, 2002-ig szintén iskolaként működött, a 8 osztályos intézmény első két osztályának adott helyet. Később elvesztette ilyen funkcióját, varroda működött benne, és egyre rosszabb állapotba került az épület. Az önkormányzattól megvásárolta a plébánia, és a Magyar falu program pályázati forrásával, valamint önerővel hozzávetőlegesen 64 millió forintból újult meg. Most közösségi célra használja a plébánia.

Navracsics Tibornak Németh László polgármester (középen) és Stader László Dezső atya (jobbról) mutatta be a közösségi házat Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Az eseményen a hittanra járó gyerekek szülei segítették a májusfa kivételét, ahogy korábban az állítást szintén. Az egyházközség tagjai pedig főztek a résztvevőknek a helyszínen, és este táncos mulatsággal, a Yesterday zenekar koncertjével zárult a nap.