Ha kiejtjük a szót, Hangvilla, minden veszprémi rögtön tudja, hogy egy olyan különleges épületről van szó, amelynek nemcsak a városban, de országosan, sőt, nemzetközi szakmai körökben is ismerősen cseng a neve. A Bélafi Lászlóval rögzített beszélgetésből kiderül: esetében családi hagyomány volt a zene szeretete, és a Veszprém Város Vegyeskara ügyét szívén viselve jutott az elhatározásra, hogy a hajdani, régóta elhagyatott Séd mozit alakítja át egy multifunkcionális rendezvényközponttá, amelyben egy, a városhoz méltó koncertterem is működhet majd, de emellett az is a célja volt, hogy az új épület egy igazi közösségi tér is legyen. Elmondta: annyira sikeresnek bizonyult a Hangvilla, hogy amikor a volt lepusztult veszprémi gyermekkórházat akarta a város új tartalommal megtölteni, ugyancsak őt kérték fel a projekt megvalósítására; az időközben átadott ActiCitynek, a tánc- és mozgáskultúra veszprémi otthonának hihetetlenül kedvező fogadtatása igazolta az előzetes várakozásokat.

