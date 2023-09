Számtalan rendezvény, főzőverseny zajlott-zajlik az országban, egyiken a hatalmas adagokkal, másikon az ízléses tálalással kápráztatják el a vendéget. Megint máshol egy bizonyos alapanyagra, egyúttal a változatosságra helyezik a hangsúlyt. Van, ahol a hazai ízeket preferálják, van, ahol a nemzetközi konyha különlegességeit. Melyik a legjobb, mi a csúcs? Véleményem szerint mind- egyik, persze nem együtt, nem egyszerre. Az azért furcsa volna. Mégis, járjunk bármilyen főzőversenyen, fesztiválon, egy biztos: üres gyomorral sehonnan sem távozunk. No, nem azért, mert ez a lényeg, inkább az, hogy ne csak az ételünk, de az életünk is változatos legyen. Jó étvágyat kívánunk – már a reggelihez is!