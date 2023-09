A KALAND(könyv)TÁR projekt részeként felfedezhetjük a saját városunkat remek családi programot biztosítva

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával létrejött KALAND(könyv)TÁR projekt részeként több technológiai fejlesztés is megvalósult az elmúlt hónapokban, melyeket egyre többen fedeznek fel az olvasók közül, ezzel megkönnyítve a szolgáltatások igénybevételét.

A központi könyvtárban rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) technológia alkalmazásával önkiszolgáló kölcsönzési lehetőséget vezetett be a könyvtár, valamint egy úgynevezett „locker", zárt szekrény alapú könyvkiadó telepítésével biztosítják az épületen és nyitvatartási időn kívüli könyvátvételt. Ezeken túl a Cholnoky lakótelepi Könyvtár előtt RFID azonosításra alkalmas könyvbedobó gyűjtőládával, úgynevezett Bibliobox elhelyezésével segítik a kikölcsönzött dokumentumok visszajutását a könyvtár nyitvatartási idején túl is.

2023-ban az olvasás és az új szolgáltatásaink népszerűsítése érdekében KönyvLutri néven zsákbamacska játékot, valamint egyénileg és csoportosan is teljesíthető várostörténeti tematikus sétákat szervezünk – húzta alá Baranyai Tamás, a könyvtár igazgatója.

A tematikus sétákhoz sétafüzetet is biztosít a könyvtár, aminek útmutatása alapján számos érdekes, izgalmas és történelemben gazdag utat járhatunk be minőségi időt töltve Veszprémben. Érdemes nekivágni a kalandnak, mert akik teljesítik, kitöltik a feladatlapot és eljuttatják a könyvtár számára, az év végén sorsoláson vesznek részt, melyen értékes ajándékok találnak gazdára.

A fejlesztések és programok a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósultak meg. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 27 millió forint összegű támogatást nyert a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázatán.