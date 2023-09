– Régi vágyuk volt a közpark a helyieknek. Mindenben segítettem a városvezetést, ennek köszönhetően Magyarország kormánya 200 millió forinttal támogatta a beruházást – hangsúlyozta az átadáson Kontrát Károly országgyűlési képviselő. Kiemelte, a város szívében álló egykori csecsemőotthonra már csak a romok emlékeztették a helyieket. A Lakath János téren egy modern öntözőrendszerrel ellátott közpark épült, melyen piaci árusítóhelyeket is kialakítanak. – Az elképzelés valóban nemes és közös volt: megteremteni Berhida központjának és műemléki környezetének méltó arculatát, és azt a helyet, ahová szívesen ellátogatnak és találkoznak a berhidaiak családdal, unokákkal, barátokkal – mondta a képviselő.

Pergő Margit polgármester köszönettel beszélt Kontrát Károly képviselő támogatásáról, segítségéről, majd egyebek mellett elmondta, 18 ezer négyzetméteres területen épült meg a park és a piactér. A munkálatok főként tereprendezésből álltak talajcserével és a humusz terítésével. Járdák is épültek, és megtörtént a régi öntöttvas kapu felújítása. A locsolásnál a vízért nem kell fizetni, mert az önkormányzat rendelkezik saját kúttal. A területen fenyőket, lombhullató és örökzöld fákat, cserjéket, évelő növényeket ültettek el. Játékokat is telepítettek, napelemes lámpákat, valamint piacbútorokat, padokat is elhelyeztek. Ezeknek az az érdekessége, hogy újrahasznosított műanyagból készültek. A polgármester szólt a közeli Kistemplom műemléki értékéről is. Az ünnepi gondolatok után a szónokok emléktáblát avattak.

Mint ismert, Lakath János, a környék egyetlen nemes embere Berhidán élt, alapítványt hozott létre nagy vagyonával. Előtérbe helyezte a hadigondozottak és a lelkileg sérült árva lányok megsegítését. 1924-ben halt meg, vagyonát a Szeretetház felépítésére fordították végakarata szerint. A gyermekotthon 14 év alatt épült meg.