Az október 23-i várbeli ünnepségen Ovádi Péter, Veszprém országgyűlési képviselője köszöntötte a vendégeket. Veszprém a királynék városa, a kultúra otthona, a sport fellegvára, mondta. A bátrak városa, hiszen az első világháború idején a város közössége úgy döntött, zeneiskolát épít, így lehet Veszprém a zene városa is. 1956-ban a nép összefogott az elnyomó hatalom ellen. A férfiak mellett bátrak voltak a nők is, a forradalom leverése után némán vonultak végig a városon, gyászolva az elhunytakat. Ovádi Péter hangsúlyozta, ahhoz, hogy ma gyönyörű városban élhetünk, elődeink bátor cselekedetei kellettek, de a jelen korban is szükség van tettre kész emberekre. Álmunk volt az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése, ami megvalósulhatott.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Porga Gyula, Veszprém polgármestere is beszélt erről. Úgy fogalmazott: megszoktuk már, hogy kézilabda csapatunkért Európa szerte sokan szurkolnak, vagy azt, hogy művészeink, kutatóink, oktatóink széles körben elismertek. De azzal a gondolattal barátkoznunk kell még, hogy Európa Kulturális Fővárosaként Magyarország kulturális fővárosa is lettünk 2023-ra.Minden okunk megvan rá, hogy egyszerre legyünk büszke, lokálpatrióta veszprémiek, hagyományaikat tisztelő magyarok,

és a közös kultúrát ápoló európaiak, közölte.

A polgármester kiemelte, Veszprém épp annyira Szent István városa, mint Bajor Gizelláé, és mindenkié, aki elfogadva szabályait, szokásait itt építette fel, rendezte be az otthonát, és ennek a közösségnek a javát szolgálta vagy szolgálja.

- Az Európa Kulturális Fővárosa program elnyerésével és sikeres megrendezésével jó esélyt kaptunk arra, hogy újra azok legyünk, akik voltunk. Büszke, magabízó, öntevékeny veszprémiek. Hiszen mégis csak győzni tudtunk a nagyok versenyében. Mégis csak magunkhoz ragadtunk egy kivételes lehetőséget. Mégis csak nagyszerű programsorozatot valósítunk meg, és nem mellékesen a város számos rozsdafoltját tisztítottuk meg, fényesítettük ki – mondta Porga Gyula.

- Itt az ideje, hogy levetkőzzük a kishitűségünket. Itt az ideje, hogy méltónak tartsuk magunkat kiváló elődeink – a Padányik, Ranolderek, a Cholnokyak és a Brusznyaiak – város és közösségépítő munkájához.