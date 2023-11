A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program partnerségében megvalósított Bazalt Iskola oktatási program lényege, hogy visszavezeti a pedagógia egy részét a természetbe, olyan kültéri terek létrehozásával, amely magasabb élményszintre emeli az iskolai foglalkozásokat. Amint azt munkatársunk kérdésére Köninger Szilárd építész, a projekt megálmodója és elindítója elmondta, természeti és épített környezeti nevelés segítségével térképezik fel a Balaton-felvidéki iskolák tanulási gyakorlatát és erősségeik, vagy éppen hiányosságaik mentén foglalkozásokkal fejlesztik tovább azokat a szabadban.

– A Bazalt Iskola egy kis lépés a hazai oktatás fejlesztésében, de óriási lépés az egyes iskolák pedagógiai gyakorlatában. Úgy gondolom, hogy a tanulási terek pedagógiával történő összekapcsolása komoly hozadékkal bír, annak tértudatos alkalmazása pedig jelentős mértékben járul hozzá a gyerekek fejlődéséhez. Ezzel együtt segít a természeti és tanulási értékek felismerésében, tudatos és felelős használatra ösztönöz, amely hosszú távon képes alakítani a diákok és az iskolák identitását – fogalmazott Köninger Szilárd.

Mint megtudtuk, a Bazalt Iskola projektmódszerrel dolgozik, amely a programban szereplő iskolák diákjainak és pedagógusainak munkáján alapul, célja egy közös alkotás, a Bazalt tanterem létrehozása, és az itt zajló kültéri tanulási folyamatok beindítása. A program több lépcsőben, tematikus foglalkozások formájában valósul meg, korszerű tanulási helyzetekkel. A résztvevőket az udvar használatával mozdítja ki a megszokott téri struktúrájából. A frontális helyzetek mellett előtérbe kerül a csapatmunka és a vitafórum alkalmazása, mely mozgással, a fókusz áthelyezésével és az információcsere irányának megváltoztatásával vonja be és készteti cselekvésre a diákokat és pedagógusaikat. A projektben számos Balaton-felvidéki intézmény vesz részt, pénteken Szigligeten mutatkozott be a program. A gyerekek szemmel láthatóan élvezték a rendhagyó foglalkozásokat, amelyeket többek között a Pannon Egyetemről érkezett küldöttség is megtekintett.