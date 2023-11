Az esemény a katonai szervezet 110 éves fennállásának ünnepe is volt egyben, amelyre Gervai János főtörzszászlós, az alakulat vezénylő zászlósa vezetésével díszmenetben érkeztek meg a Kossuth-laktanyából a katonák.

– Katonának lenni a legnemesebb hivatások egyike, hiszen önök fegyverrel őrzik azt, amiben mi, civilek csak hinni és reménykedni tudunk: a békét – fogalmazott ünnepi beszédében a téren felsorakozott állomány előtt Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere. – Szolgálatuk alapját az 1000 éves katonai erények adják: a hazaszeretet, az áldozatkészség, a tettrekészség, a bajtársiasság és a kötelességtudat. Nem is kell külön hangsúlyoznom, hogy a mai, háborúkkal terhelt világban Magyarországnak mennyire szüksége van azokra a képességekre, amelyekkel önök rendelkeznek. A biztonság polgáraink alapvető és jogos igénye, erre épül a jövőnk. Azért kell nap mint nap dolgoznunk, hogy honfitársaink érezzék: békében és biztonságban élnek. Önök ezért a nap 24 órájában mindent megtesznek. A csapatzászló a haza iránti hűség katonai hagyományokban gyökeredző jelképe, a rákötött szalag a lelkiismeretes és magas színvonalú tevékenység szakmai elismerésének kitüntető szimbóluma – mondta el Várpalota polgármestere, majd a város önkormányzati képviselő-testülete nevében a honvédelem iránti elkötelezettség és az áldozatos, eredményes szolgálat elismeréseként zászlószalagot kötött a katonai alakulat csapatzászlajára.

Gervai János főtörzszászlós, az alakulat vezénylő zászlósa vezetésével díszmenetben érkeztek meg a Kossuth-laktanyából a katonák a Thury-várhoz

Fotó: Szabó Péter Dániel

A csapatgyakorlótér-parancsnokság megbízott parancsnoka, Pálmai Árpád alezredes nyitányként köszönetét fejezte ki, hogy a katonai szervezet „ezen az ikonikus helyszínen, a normalitást kifejező katolikus templom és a katonai hősiességet szimbolizáló Thury-vár előtt vehette át Várpalota város elismerését”. – Emellett szeretnék külön köszönetet mondani két elődömnek, az alakulat két korábbi parancsnokának, Oszlánszki Béla ezredesnek és Vokla János ezredesnek. Nélkülük mindez nem valósulhatott volna meg – hangsúlyozta Pálmai Árpád alezredes, aki ezt követően arról beszélt, hogy a csapatzászlóra felkötött szalag jelképezi a szilárd, sok éve fennálló együttműködést a város és a parancsnokság között. Várpalota mindenkor és minden esetben számíthatott, s a jövőben is számíthat az itt szolgáló katonákra. Ebben a városban katonaként szolgálni többet jelent az átlagosnak egyébként sem nevezhető katonai hivatásnál, hiszen alakulatunk jogelődje, a Magyar Királyi Gyakorlótér Parancsnokság 1913-ban alakult meg itt, Várpalotán. Talán 110 éve is így, ilyen büszkeséggel sorakoztak fel az itt szolgáló katonák. Akkor ők még nem is sejtették, hogy számtalan kapoccsal összekötődő közös élet megteremtői lesznek a város és a honvédség között – jelentette ki Pálmai alezredes.

A rendezvény díszmenettel zárult, melyet követően a csapatzászlót az állomány kíséretével az őrzési helyére, azaz a Kossuth-laktanyába vitték.