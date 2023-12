A Veszprémi Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények közül a veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolában is átadták az eszközöket. Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntőjében úgy fogalmazott szerdán, hogy a program egyik legfontosabb állomásához érkeztek.

– Az, hogy a gyermekek regisztráció után ehhez az eszközhöz jutnak, nagyon fontos – mondta. – A kormányzatnak sok olyan intézkedése van, amely arra próbál megoldást találni, hogy a kistelepüléseken is ugyanaz a szolgáltatás legyen elérhető, mint a nagyvárosokban. Ez is egy ilyen program, hiszen aki nem tud számítógépet vásárolni a gyermekének, itt hozzájuthat. Ez valós segítség pedagógusnak és diáknak is.

Az eseményen Szauer István tankerületi igazgató elmondta, egy központi pályázaton keresztül juthattak az eszközökhöz a diákok. A Klebelsberg Központ bonyolította a pályázatot, és a beszerzéseket.

Hasznos eszközök gyermekeknek

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Egy folyamat közepén tartunk, hiszen tavaly már elindult az intézmények laptopokkal való ellátása, részben pedagógusoknak, részben tanulóknak juttatott eszközökkel – fogalmazott Szauer István. – Most két évfolyam tanulói kaptak táblagépeket, laptopokat: a hetedikes évfolyam az általános iskolákban, illetve középiskolában a tizedikesek. Veszprémbe összesen 754 készülék érkezett, amelyből a Deák iskolában 93 talált gazdára.

Elmondta azt is, hogy a kormánynak az volt a célja ezzel a projekttel, hogy a digitális oktatáshoz való hozzáférést egyenlőbbé tegye; ne azon múljon egy-egy tanulónak a digitális térben való tájékozódása, saját maga képzése, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezik.

– Örömteli hír, hogy ez a program folytatódni fog tavasszal, az ötödik, hatodik és kilencedik évfolyamos tanulóknál – árulta el. – A hóakadály ellenére az eszközök időben megérkeztek, ami azt jelenti, hogy a Mikulás meghozta a deákosoknak a gépeket.

A Mikulás bőkezű volt

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Horváth Szilárd igazgató arról beszélt, hogy a gyerekek mindannyian kapnak a gépekhez egy táskát, illetőleg egeret is.

– Az oktatás alappillére mindig is az volt, és az is marad, ami a pedagógus és a gyerek között zajlik – mutatott rá. – Ám ennek a kornak már nélkülözhetetlen eleme a digitalizáció, és azok a gyerekek, akik ebben részesülnek, így esélyegyenlőséghez jutnak, hiszen a szülőknek a regisztráción kívül gyakorlatilag semmilyen egyéb terhet nem kellett vállalniuk, ami fantasztikusan jó dolog.

Rámutatott, nem tantárgyspecifikus az eszköz használata, viszont digitális kultúrát a nemzeti alaptanterv szerint harmadik évfolyamtól tanulnak a magyar közoktatásban a gyerekek. Nemcsak az informatika tantárgy, hanem minden egyes tantárgy esetében alkalmazható ez az eszköz, amelyet haza is vihetnek a gyerekek. Ez a pedagógusok számára is remek lehetőséget ad arra, hogy különböző új formákat, a hagyományos oktatástól eltérő módszereket is használjanak.

– Jövőre, reméljük, az ötödik évfolyamos diákokkal folytatódik a program, ami nálunk több mint 150 gyermeket fog érinteni – tette hozzá.

Kérdésre válaszolva elhangzott az is, egy laptop piaci ára 250 ezer forint. Az a gyerek, aki elballag az iskolából és még működőképes a készüléke, azt az utódokra hagyja.